Барнаульские оперативники поймали подозреваемого в изнасиловании

В Барнауле задержали подозреваемого в изнасиловании молодой женщины . Им оказался неоднократно судимый 33-летний местный житель, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Преступление произошло вечером 2 августа возле жилых домов по ул. Сухэ-Батора. Угрожая ножом, мужчина изнасиловал 34-летнюю женщину, а затем скрылся.

Следователи завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью).

На следующий день после изнасилования подозреваемого поймали.

5 августа ему предъявлено обвинение, в ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.