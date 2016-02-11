Барнаульские оперативники задержали предполагаемого эксгибициониста

Речь идет о случае в доме на Павловском тракте, где неизвестный показывал гениталии ребенку. В Следкоме сообщили, что задержали 31-летнего жителя Барнаула.
Его допросили в качестве подозреваемого.
По предварительным данным, 7 февраля мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, зашел в подъезд и постучал в одну из квартир. После того, как мальчик открыл дверь, подозреваемый продемонстрировал половой орган.
«В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении регионального СК.