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Происшествия

Барнаульские подростки ограбили несовершеннолетнюю москвичку

Пятеро барнаульских подростков 16 и 17 лет похитили из квартиры подруги золотые украшения на 300 тысяч рублей. Обвиняемые свою вину признали. Дело передали в суд, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Украшения, браслеты, золото, камни.
Украшения, браслеты, золото, камни.
СС0

Следователи установили, что несовершеннолетняя девушка приехала в краевую столицу на новогодние каникулы 2018 года. Она пригласила друзей в барнаульскую квартиру родителей. Один из подростков забрал дубликат ключей от входной двери, а потом с компанией в течение месяца отдыхал там. Обнаружив сейф, обвиняемые вскрыли его и похитили золотые украшения родителей девушки на 300 тысяч рублей.

Во время расследования уголовного дела была доказана причастность двух подростков к незаконному обороту наркотических средств.

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