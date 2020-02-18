Барнаульские подростки сознались в дерзких ночных угонах в духе GTA

Трое подростков из Барнаула признали вину в угонах автомобилей. Молодые люди хотели покататься и за ночь «увели» три машины.

В октябре 2019 года трое подростков увидели у дома припаркованный автомобиль ВАЗ 21099. Друзья решили покататься на нем. и, как в популярной видеоигре Grand Theft Auto, разбили стекло в передней двери и открыли запорное устройство.

Машину угонщики откатили недалеко от дома. Завести ВАЗ они не смогли.

«Не оставляя желания покататься, молодые люди аналогичным способом угнали еще один автомобиль, стоящий у соседнего дома», — рассказывают в СУ СКР по Алтайкому краю.

В итоге «банду» поймали и доказали причастность 18-летнего и 14-летнего подростка к угону еще одного транспортного средства, произошедшего в эту же ночь.

Вину они полностью признали. Материалы уголовного дела направили в суд.