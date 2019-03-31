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Происшествия

Барнаульские полицейские ищут мужчину, обманом похитившего 44 тысячи рублей

В отдел полиции по Октябрьскому району Барнаула обратился местный житель с заявлением о хищении у него обманным путем 44 тысяч рублей. Полицейские устанавливают личность мошенника, сообщает сайт ведомства.

Ноутбук.
Ноутбук.

Потерпевший нашел в интернете объявление о продаже автомобильного двигателя и связался с потенциальным продавцом. После разговора барнаулец перевел деньги на карту якобы жене продавца и попросил отправить ему копию квитанции для отслеживания посылки, после чего продавец перестал выходить на связь.

Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника. Выяснилось, что товар не был отправлен, как не было и никаких почтовых отправлений по адресу, оставленному жителем Барнаула.

В настоящее время сотрудниками полиции по этому факту проводится проверка.

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