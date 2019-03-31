Барнаульские полицейские ищут мужчину, обманом похитившего 44 тысячи рублей

Потерпевший нашел в интернете объявление о продаже автомобильного двигателя и связался с потенциальным продавцом. После разговора барнаулец перевел деньги на карту якобы жене продавца и попросил отправить ему копию квитанции для отслеживания посылки, после чего продавец перестал выходить на связь.
Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника. Выяснилось, что товар не был отправлен, как не было и никаких почтовых отправлений по адресу, оставленному жителем Барнаула.
В настоящее время сотрудниками полиции по этому факту проводится проверка.