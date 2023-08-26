Барнаульские полицейские поймали велогонщика, угнавшего "педального коня" из магазина

Накануне в отдел полиции Барнаула обратились представители магазина, у которого в продаже были велосипеды.

Заявители рассказали, что со стоянки пропал велосипед стоимостью 12 тыс. рублей.

Правоохранители отсмотрели записи камер видеонаблюдения и увидели, что неизвестный мужчина взяли велик со стоянки и укатил в неизвестном направлении, говорится в сообщении краевого главка МВД.

Оперативники установили личность мужчины. Им оказался житель Новоалтайска. Он поведал, что зашел в магазин посмотреть мотоциклы. И увидел, что велосипеды не пристегнуты. Мужчина решил не упускать удачу и укатил на велосипеде с места стоянки.

Велосипед изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Рубцовске сбили велосипедиста, но скончался водитель автомобиля.

82-летний мужчина находился на Змеиногорском тракте и выезжал на дорогу с обочины на велосипеде.

В этот момент его сбил автомобиль "Тойота Филдер". Пожилого человека госпитализировали в рубцовскую горбольницу №1.

В то же время 41-летнему водителю "Тойоты" стало плохо с сердцем. Очевидцы сообщают, что его увезли на скорой, но он скончался по дороге.