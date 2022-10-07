Барнаульские родители возмущены: их детей кормят испорченным питанием в детском саду

Скандал вокруг детского сада № 273 «Стрижи» взволновал Барнаул. Горожане сообщили, что воспитанников кормят блюдами, приготовленными из испорченных продуктов. Сообщение опубликовал « Инцидент Барнаул ».

В сообщении сказано, что сотрудники детского сада написали докладную, в которой рассказали, что блюда детям готовят из испорченных продуктов. И это продолжается уже несколько лет.

Автор объявления также рассказал, что был сотрудник, который пытался бороться с руководством и кладовщиком. Он почти наладил поставку качественный продуктов, однако его уволили.

7 октября родители в сопровождении региональных СМИ отправились в детский сад «Стрижи», чтобы получить ответы на вопросы. Однако двери учреждения оказались закрыты, а руководство вызвало охрану.

Председатель комитета по образованию Барнаула Андрец Муль рассказал СМИ, что от комитета были направлены должностные лица для проведения проверки. На данный момент нарушений в качестве продуктов не обнаружили, но проверки будут продолжены.

Также комитет по образованию издал приказ о проверке организации питания во всех дошкольных образовательных организациях. О результатах проверки доложат мэру города Вячеславу Франку и проинформируют родителей детсада.