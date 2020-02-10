Барнаульские следователи ищут извращенца, показавшего ребенку свои гениталии

По данным следствия, в дневное время 7 февраля, неустановленный мужчина зашел в квартиру одного из домов в городе Барнауле и совершил иные действия сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика.
В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа опытных криминалистов и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.
В связи с чем, следственные органы СК по краю обращаются к жителям региона оказать содействие в его розыске. Гражданам, видевших его, просьба сообщить по телефону