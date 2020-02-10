Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаульские следователи ищут извращенца, показавшего ребенку свои гениталии

Следственным отделом по Индустриальному району следственного управления СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по фактам эксгибиционизма. Ранее тревогу забили пользователи соцсетей, рассказавшие об извращенце.

Ориентировка.
Ориентировка.
vk.com/incident22

По данным следствия, в дневное время 7 февраля, неустановленный мужчина зашел в квартиру одного из домов в городе Барнауле и совершил иные действия сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика.

В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа опытных криминалистов и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

В связи с чем, следственные органы СК по краю обращаются к жителям региона оказать содействие в его розыске. Гражданам, видевших его, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, 29−80−94 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость