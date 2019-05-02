Барнаульских журналистов чуть не избили на съемках сюжета про «странный приют» для пенсионеров

Общественная организация «Мир без наркотиков — это Успех» открыла в одной из квартир в Барнауле приют для пенсионеров. Многие постояльцы в нем выглядят истощенными, с синяками, похожими на следы побоев, сообщает «Катунь 24». Журналисты телеканал попытался разобраться в ситуации и чуть не лишились камеры.

Зрители передали телеканалу фото и видеоматериалы о приюте, в котором, по их мнению, в антисанитарных условиях содержится не менее 15 человек, при этом одна из женщин является ветераном Великой Отечественной войны. Ночью соседи слышат из приюта стоны. На некоторых кроватях нет даже матрацев, рассказывают журналисты.

Некоторые из постояльцев, судя по фото, сильно истощены.

Председатель ТСЖ Евгений Пуеров получил списки находящихся в квартире — там единовременно проживает до 18 человек. Некоторые из попавших на видео рассказывают, что их направили из сельских советов.

Жильцы дома, посмотрев видео, направили заявления в полицию и в прокуратуру. Нарушений не обнаружено.

«Этого не может быть! У каждого пожилого человека должна быть прикроватная тумбочка, стул! Ничего этого нет», — рассказывает одна из жительниц дома. Евгений Пуеров говорит, что старики постоянно находятся взаперти и не выходят на улицу.

Администратор фонда Лариса Ягофарова сама ранее получала в нем поддержку, сообщает телеканал. Как признала сама Лариса, она употребляла наркотики, а избавиться от зависимости помогли волонтеры фонда. Сейчас проблем с органами правопорядка у Ягофаровой нет.

Руководитель приюта Лариса Ягофарова. Скриншот видео / katun24.ru

«Организация входит в реестр поставщиков социальных услуг, органы соцзащиты проводят регулярные проверки. Тумбочки и шкафы — все это есть», — уверяет она.

Запустить в квартиру журналистов Ягофарова отказалась, сославшись на то, что родственникам может не понравиться, что кто-то увидит их пожилых родителей.

«Мы решаем направить официальный запрос в правоохранительные органы, но на следующий день после встречи с Ягофаровой получаем сообщение: в приюте непонятное движение, во дворе кареты „Скорой помощи“, а постояльцев перемещают в неизвестном направлении. Дежурный журналист телеканала выезжает на съемки и обнаруживает пустую квартиру — все вещи вывезены, в большой общей комнате осталась единственная кровать. На ней, прикрытая с головой одеялом, лежит одна из бабушек, она умерла минувшей ночью», — пишет «Катунь 24».

Пожилая женщина, присматривавшая за постояльцами, в слезах попросила журналистов уйти, иначе ее «накажут».

Вскоре во дворе появилась Лариса Ягофарова. Она позвонила в полицию и сказала, что в ее квартиру «ворвался человек с камерой и не хочет уходить», хотя, по словам журналиста, они были на улице.

Странный приют спешно съехал после визита журналистов. Скриншот видео / katun24.ru

«Полицейский наряд прибывает за считанные минуты, и очень вовремя, потому что во двор въезжает черный БМВ, из которого выбегает появляется муж Ларисы Дмитрий Ягофаров. Он агрессивен, не обращая внимания на полицейских, наскакивает на журналиста, пинается, пытается разбить камеру. То же самое пытается сделать Лариса. Камера летит прямо на асфальт», — рассказывают журналисты.

Закончилась история тщетными попытками правоохранителей успокоить чету Ягофаровых и их угрозами в адрес репортеров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, начальник главка Андрей Подолян назначил проведение проверки в связи с выходом сюжета.

«Сотрудники полиции проверят все факты, изложенные в сюжете. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Также о начале доследственной проверки заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.