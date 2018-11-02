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Барнаульским пенсионерам приходиться жить в квартире, которую затопило кипятком

Квартиру барнаульских пенсионеров затопило кипятком. Теперь людям приходится жить в ужасных условиях, пишут в группе «Барнаул 22»

Квартиру, которую затопило.
Квартиру, которую затопило.
Елена Полякова в vk.com/barneos22

ЧП произошло в 16 часов 30 октября в одной из квартир на улице Юрина. Барнаульцы предполагают, что в ситуации виноваты рабочие УК. По их словам, специалисты делали ремонт и повредили трубу отопления. Поэтому с потолка и полился кипяток.

«Потом пришел прораб рабочих, посмотрел, все сфотографировал и сказал, что в квартире ночевать нельзя, и ушел. На этом все», — пишет Елена, внучка пенсионеров.

Сейчас пожилые люди живут в квартире, в которой нет света, а помощи пока никто не предложил. Родственница пострадавших написала заявление в УК. Женщина волнуется, что никто не поможет, поэтому и хочет привлечь внимание барнаульцев.

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