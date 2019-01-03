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Барнаульский аэропорт не может принимать рейсы из-за густого тумана

Лайнеры из Москвы вылетели позже из-за густого тумана в Барнауле, пишут «Вести».

Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Алексей Мартышкин

Как сообщили в авиапредприятии «Алтай», все запланированные рейсы на Барнаул были отправлены с задержкой из-за плохой видимости в Барнауле.

Дольше всего пассажирам придется ждать в Барнауле рейса на Казань. Пока вылет планируется на 23:30.

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