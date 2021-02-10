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10 февраля
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Происшествия

Барнаульский агроном с «послужным списком» из ста взяток добавил в него еще одну

Барнаульское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении женщины-предпринимателя. Она дала взятку должностному лицу, сообщает пресс-служба ведомства.

Вырубка леса в Барнауле.
Вырубка леса в Барнауле.
instagram.com/barnaul.insta/

Известно, что предпринимательница занималась лесной промышленности на территории Алтайского края. В августе 2019 года она передала взятку ведущему агроному отдела фитосанитарных экспертиз ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Взамен он обязался выдать заключение о карантинном фитосанитарном состоянии лесоматериалов без их фактического осмотра.

Позднее выяснилось, что агроном уже не в первый раз идет на подобные уступки. В его отношении уже возбуждены уголовные дела по 100 фактам преступной деятельности, связанной с совершением служебных подлогов и получением им взяток.

Общая сумма взяток составила более 500 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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