Барнаульский агроном с «послужным списком» из ста взяток добавил в него еще одну

Известно, что предпринимательница занималась лесной промышленности на территории Алтайского края. В августе 2019 года она передала взятку ведущему агроному отдела фитосанитарных экспертиз ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».
Взамен он обязался выдать заключение о карантинном фитосанитарном состоянии лесоматериалов без их фактического осмотра.
Позднее выяснилось, что агроном уже не в первый раз идет на подобные уступки. В его отношении уже возбуждены уголовные дела по 100 фактам преступной деятельности, связанной с совершением служебных подлогов и получением им взяток.
Общая сумма взяток составила более 500 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.