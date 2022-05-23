23 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаульский бизнесмен за взятку выкупил у таможни шубы, но попался

Предпринимателя из Барнаула осудили за дачу взятки сотруднику Алтайской таможни. Бизнесмен с помощью взятки пытался вернуть изъятые меховые изделия.

Шубы.
Шубы.
открытые источники в Интернете

В декабре 2021 года предприниматель, находясь в принадлежащем ему автомобиле Toyota Camry, передал начальнику одного из отделов Алтайской таможни взятку в размере 500 тыс. рублей за возврат ранее изъятых у бизнесмена более 200 меховых изделий (на них не было таможенных деклараций).

Преступление пресекли в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, рассказывают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

С учетом позиции гособвинителя, наличия явки с повинной и иных обстоятельств суд назначил виновному штраф в размере 1 млн рублей. «Взяточные» деньги конфисковали в собственность государства.

Ранее директора филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — Западно-Сибирское ПМЭС в Алтайском крае обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость