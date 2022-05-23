Барнаульский бизнесмен за взятку выкупил у таможни шубы, но попался

Предпринимателя из Барнаула осудили за дачу взятки сотруднику Алтайской таможни. Бизнесмен с помощью взятки пытался вернуть изъятые меховые изделия.

В декабре 2021 года предприниматель, находясь в принадлежащем ему автомобиле Toyota Camry, передал начальнику одного из отделов Алтайской таможни взятку в размере 500 тыс. рублей за возврат ранее изъятых у бизнесмена более 200 меховых изделий (на них не было таможенных деклараций).

Преступление пресекли в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, рассказывают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

С учетом позиции гособвинителя, наличия явки с повинной и иных обстоятельств суд назначил виновному штраф в размере 1 млн рублей. «Взяточные» деньги конфисковали в собственность государства.

Ранее директора филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — Западно-Сибирское ПМЭС в Алтайском крае обвинили в получении взятки в особо крупном размере.