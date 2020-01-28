Барнаульский чиновник попал в ДТП

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков попал в ДТП, пишет Telegram-канал Б.АУЛ. Информация об этом в сети появилась еще 13 января, но какого-либо подтверждения не было.

Теперь источник ссылается на дело из картотеки Новоалтайского суда по судебному участку № 2, где фигурирует Новиков В.Г. Там сказано, что ведется производство по ст. 12.26 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

Рассмотрение дела было назначено на 21 января, но потом его перенесли на 30 января из-за неявки Новикова.

По информации канала, 29 декабря 2019 года чиновник не справился с управлением автомобиля Volkswagen Touareg и съехал в кювет на одной из улиц Новоалтайска.

«Прибывшие сотрудники местной полиции предложили пройти освидетельствование на предмет опьянения, но получили отказ. Тогда Новикову предложили пройти эту процедуру в медицинском учреждении и снова отказ. В итоге Новиков был отстранен от управления транспортным средством и в отношении него был составлен административный материал», — говорится в сообщении.

Согласно декларации о доходах, у Вячеслава Новикова в собственности действительно есть Volkswagen Touareg.