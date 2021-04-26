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Происшествия

Барнаульский дворник обменял 100 долларов по курсу 1999 года и пропил все деньги

Крайне неудачный грабеж совершил дворник из Барнаула. Он утащил у знакомой мобильный и сто долларов, но телефон потерял, а иностранную валюту обменял по очень невыгодному курсу.

Доллары.
Доллары.
СС0

46-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее знакомый похитил сотовый телефон и деньги. Сумма материального ущерба составила 19 тыс. рублей.

В этот же день сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый барнаулец 1963 года рождения, работающий «сотрудником по обслуживанию домовой территории».

На допросе он признался, что периодически встречается с женщиной у нее дома.

Когда знакомая уснула, он увидел на тумбочке телефон и стодолларовую купюру, и решил их умыкнуть. Женщина увидела этот момент и хотела остановить преступника, но тот быстро убежал из квартиры вместе с добычей.

Похищенные деньги он обменял у неизвестного на 2 тыс. рублей (около 20 рублей доллар стоил после кризиса в 1999 году) и потратил на спиртное, а телефон потерял в неустановленном месте.

Полицейские возбудили дело по статье «Грабеж».

По нынешнему курсу 100 долларов — 7,5 тыс. рублей.

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