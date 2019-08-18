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Происшествия

Барнаульский гонщик-неудачник с разгона залетел на строительную площадку

Пользователи социальных сетей сообщают о разбитом и брошенном автомобиле на проспекте Комсомольском в Барнауле. По версии, его бросил сам водитель после произошедшего недавно ДТП.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул», авария произошла на пересечении с улицей Чкалова. По неофициальной информации, водитель, уходя от погони ДПС, совершил наезд на трубу, что стало для него фатально.

Машину неудачливый гонщик бросил тут же.

Пользователи интенет-паблика сняли ее нынешнее состояние: стекла у автомобили выбиты, весь капот помят, передний бампер отвалился.

Люди полагают, что повредить автомобиль уже после ДТП могли строители по соседству. Им брошенный автомобиль явно мешает работать.

Однако официально эта версия не подтверждена.

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