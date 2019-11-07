Барнаульский пенсионер получил пять лет тюрьмы за приставания к девочке

67-летнего жителя Барнаула приговорили к пяти годам строгого режима за попытку изнасиловать 13-летнюю одноклассницу своего внука. Инцидент случился 4 апреля вечером в Научном городке, сообщила «Алтайская правда».

Пенсионер вышел из продуктового магазина, сидел на лавочке. Туда же подбежали четыре девочки-подростка. Одной из них мужчина начал оказывать специфические знаки внимания: предложил выпить спиртного и пойти с ним.

Когда девочка отказалась, он схватил ее за руку и потащил в безлюдное место, пытался поцеловать. Подружки испугались и убежали. Правда, одна из них позвала на помощь своего отца.

К тому моменту, когда он добежал до места преступления, девочке удалось вырваться из рук любвеобильного пенсионера. Но тот еще не успел уйти. Его тут же проводили в полицию, где он признался, что пытался приставать к девочке.

Якобы ему показалось, что она старше, и он не знал, что это одноклассница его внука. Случившееся не объяснял никак. Но заявил, что раскаивается.

Одна из свидетельниц по уголовному делу — продавец магазина — рассказала, что пенсионер до этого интересовался, не знает ли он каких-нибудь девушек легкого поведения. Суд оценил «подвиги» пенсионера как особо тяжкое преступление. Ему назначено пять лет колонии строгого режима.