Барнаульский подросток был под наркотиками, когда разбил себе голову у школы

По предварительной информации, юноша был в состоянии наркотического опьянения. Он потерял сознание на территории школы, упал и разбил себе голову.
«Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в следственном комитете.
Ранее в соцсетях появилась информация, что подросток выпал из окна школы. Так очевидцы подумали, увидев его без сознания на земле с окровавленной головой. Позже это опровергли одноклассники и комитет по образованию города.
Парень находится в реанимации.