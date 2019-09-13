Барнаульский подросток был под наркотиками, когда разбил себе голову у школы

Следователи проводят доследственную проверку инцидента на территории барнаульской школы № 50 в районе Новосиликатного, где 16-летний подросток потерял сознание, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого СК.

По предварительной информации, юноша был в состоянии наркотического опьянения. Он потерял сознание на территории школы, упал и разбил себе голову.

«Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в следственном комитете.

Ранее в соцсетях появилась информация, что подросток выпал из окна школы. Так очевидцы подумали, увидев его без сознания на земле с окровавленной головой. Позже это опровергли одноклассники и комитет по образованию города.

Парень находится в реанимации.