28 июля
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Происшествия

Барнаульский полицейский «работал» на похоронщиков. Вердикт

В Барнауле суд отказал бывшему правоохранителю в восстановлении на службе, сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Полицейский передавал данные умерших барнаульцев похоронным бюро. Когда это обнаружили, мужчину уволили.

Бывший полицейский потребовал признать незаконным приказ о расторжении контракта и увольнение. Кроме того, попросил восстановить его на службе, выплатить деньги за вынужденный прогул и компенсировать моральный вред.

Ранее Октябрьский районный суд отказал экс-полицейскому в удовлетворении требований. Тогда он подал апелляцию на решение.

«Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда решение оставлено без изменения», — отметили в объединённой пресс-службе.

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