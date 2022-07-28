Барнаульский полицейский «работал» на похоронщиков. Вердикт

Полицейский передавал данные умерших барнаульцев похоронным бюро. Когда это обнаружили, мужчину уволили.
Бывший полицейский потребовал признать незаконным приказ о расторжении контракта и увольнение. Кроме того, попросил восстановить его на службе, выплатить деньги за вынужденный прогул и компенсировать моральный вред.
Ранее Октябрьский районный суд отказал экс-полицейскому в удовлетворении требований. Тогда он подал апелляцию на решение.
«Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда решение оставлено без изменения», — отметили в объединённой пресс-службе.