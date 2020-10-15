Барнаульский предприниматель пожаловался на принуждение и коррупцию власти

Директор строительной компании «Эверест 810» Гошгар Мамедов считает, что местные власти наживаются на контрактах с малым и средним бизнесом, обязывая предпринимателей закупаться у аффилированной с администрацией компанией. Об этом он сообщил порталу «Первое антикоррупционное СМИ». В мэрии ответили на обвинения.

Якобы Мамедова разорили из-за отказа закупать продукцию по завышенным ценам у «Железобетонные изделия Сибири», пишет издание. По словам бизнесмена, такое требование перед ним поставил глава Центрального района Максим Сабына.

После того, как предприниматель отказался от услуг «ЖБИ Сибири», власти, по его словам, не стали рассчитываться за работу. Он обратился в правоохранительные органы, дал объяснения и от помощника прокурора узнал, что в мэрии не получали от него актов выполненных работ.

Мамедов передал в прокуратуру сканы переписки с чиновниками по электронной почте, в которой муниципальные служащие сами указывают, что получали документы. К тому же, в администрации заявили, что Сабына не знаком с Мамедовым, хотя у второго есть доказательства обратного — история телефонных разговоров и свидетели их встреч на объекте.

«Если откровенно, я сомневаюсь, что по итогам этой проверки кто-то из сотрудников администрации понесет ответственность. Хотя, возможно, это подтолкнет их рассчитаться с моей компанией за выполненные работы. У меня было заключено восемь госконтрактов почти на 14 млн рублей с муниципальными структурами Барнаула. Деньги на их выполнение должны были пойти из прибыли по договору на благоустройство, который мне не оплатили, и в итоге сорваны оказались все остальные контракты», — рассказал бизнесмен.

Издание также отмечает, что правоохранители долго не проводили проверки по заявлениям о коррупции. Мамедов заявил, что отец гендиректора «ЖБИ Сибири» Кирилла Овсянникова — Сергей Овсянников — в течение многих лет занимает руководящие должности в полиции Алтайского края.

Позиция администрации

Altapress.ru обратился за комментарием в администрацию Барнаула. Чиновники сообщили, что заключили контракт с фирмой Мамедова на благоустройство аллеи Ветеранов. Цена контракта составила 1 млн 273 тыс. рублей.

«Исполнителю муниципального контракта никаких указаний на приобретение тротуарной плитки либо других строительных (иных) материалов у какого-либо конкретного производителя не давалось», — уверяют в администрации.

Аллея Ветеранов на ул. Аванесова в Барнауле , 2010 год. yandex.ru/maps

По контракту работы должны были сделать до 5 мая, но 6 мая комиссия администрации Центрального района установила, что работы выполнили с нарушением условий контракта, а именно:

нарушены сроки выполнения работ,

работы выполнены не в полном объеме,

не убран строительный мусор,

отсутствуют урны и цветочницы,

в процессе формирования песчано-гравийной подушки не выполнены поперечные уклоны тротуарного покрытия,

бордюрный камень установлен с ненормативными зазорами,

высокое водопоглощение и не нормативная водопроницаемость тротуарной плитки,

высокая износостойкость , истираемость и низкая прочность плитки.

Эксперт проверил тротуарную плитку и сделал вывод, что она непригодна для продолжительной и эффективной эксплуатации.

Также власти решили провести независимую экспертизу тротуарной плитки на соответствие ее качества установленным государственным стандартам. Выяснилось, что материал не соответствуют требованиям ГОСТа.

Подрядчику выписали претензию об устранении недостатков до 1 июня, сообщили в мэрии. 2 июня комиссия проверила все еще раз, но работы не приняла, так как недостатки не устранили.

«Подрядчик от подписания акта отказался. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», — говорится в ответе чиновников.

Решение об одностороннем отказе вступило в силу с 14 июля.

К тому же, 24 июля ФАС включил «Эверест810» в реестр недобросовестных поставщиков.

Администрация Центрального района подала иск в арбитражный суд с требованием от компании освободить аллею Ветеранов от строительных материалов: лавочек, клумб, тротуарной плитки, а также демонтировать ограждение.