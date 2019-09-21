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Происшествия

Барнаульский предприниматель заплатил круглую сумму за бардак на входе в павильон

В Барнауле прокуратура взыскала 30 тыс. рублей компенсации с владельца одной из торговых точек по иску инвалида 3 группы.

Деньги.
Деньги.
СС0

Весной этого года жительница Барнаула, инвалид 3 группы, отправилась за покупками. Зашла она и в торговый павильон, где продают продукты быстрого приготовления. На выходе женщина споткнулась об разрушенную плитку и упала. В результате — сломала два пальца на руке. После этого она обратилась с иском о компенсации в прокуратуру.

Надзорный орган провел проверку и установил, что предприниматель, владеющий павильоном, постоянно нарушает установленные в городе правила благоустройства возле торгового объекта. Дело отправилось в суд.

Предприниматель признал свою вину и предложил женщине заключить мировое соглашение. Сумма составила 30 тыс. рублей.

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