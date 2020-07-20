Барнаульский таксист стал жертвой мошенничества хитрого «заказчика»

Вечером мужчина принял заказ в мобильном приложении. Необходимо было доставить несколько пассажиров от гостиницы до аэропорта. Как только он подъехал по адресу, на телефон позвонил «заказчик» и уточнил, что нужно будет не только отвезти до аэропорта, но и забрать обратно пассажиров.
За это он пообещал скинуть денег на карту и попросил продиктовать ее номер и сообщить код, пришедший по смс.
После того как доверчивый таксист продиктовал звонившему пароль, с карты начали снимать деньги.
В полиции возбудили уголовное дело дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета».