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Барнаульский ветеринар за взятки выписывал справки на зерно и панты марала

Ведущий ветеринар противоэпизоотического отдела управления ветеринарии Алтайского края по Барнаулу брал взятки за оформление документов. К нему обращались предприниматели, которым нужны были справки и свидетельства для отправки продукции в том числе за границу.

В Алтайском крае заканчивается заготовка пантов марала.
В Алтайском крае заканчивается заготовка пантов марала.
Анна Зайкова

Двое бизнесменов обратились к специалисту за документами, на что он выдвинул условие, что выдаст нужные справки лишь после получения взяток в виде денег.

«Поставленные в зависимое положение предприниматели в 2017—2018 годах передали обвиняемому через посредника взятки в размере 108 500 рублей и 20 000 рублей соответственно за свидетельства и справки на зерно кормовое и панты марала», — рассказали в Алтайском линейном управлении МВД России.

Документы позволяли коммерческим организациям транспортировать продукцию по заявленному маршруту.

Уголовное дело о получении взяток уже передали на рассмотрение суда.

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