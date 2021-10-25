Барнаульский ветеринар за взятки выписывал справки на зерно и панты марала

Ведущий ветеринар противоэпизоотического отдела управления ветеринарии Алтайского края по Барнаулу брал взятки за оформление документов. К нему обращались предприниматели, которым нужны были справки и свидетельства для отправки продукции в том числе за границу.

Двое бизнесменов обратились к специалисту за документами, на что он выдвинул условие, что выдаст нужные справки лишь после получения взяток в виде денег.

«Поставленные в зависимое положение предприниматели в 2017—2018 годах передали обвиняемому через посредника взятки в размере 108 500 рублей и 20 000 рублей соответственно за свидетельства и справки на зерно кормовое и панты марала», — рассказали в Алтайском линейном управлении МВД России.

Документы позволяли коммерческим организациям транспортировать продукцию по заявленному маршруту.

Уголовное дело о получении взяток уже передали на рассмотрение суда.