Барнаульский ветеринар за взятки выписывал справки на зерно и панты марала

Двое бизнесменов обратились к специалисту за документами, на что он выдвинул условие, что выдаст нужные справки лишь после получения взяток в виде денег.
«Поставленные в зависимое положение предприниматели в 2017—2018 годах передали обвиняемому через посредника взятки в размере 108 500 рублей и 20 000 рублей соответственно за свидетельства и справки на зерно кормовое и панты марала», — рассказали в Алтайском линейном управлении МВД России.
Документы позволяли коммерческим организациям транспортировать продукцию по заявленному маршруту.
Уголовное дело о получении взяток уже передали на рассмотрение суда.