Барнаульского «черного банкира» осудили за незаконный сбор 520 млн рублей

В Алтайском крае предпринимателя признали виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности. За три года мужчина в составе преступной группы привлек от граждан 520 млн рублей и заработал на этом 25 млн, сообщает СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что в 2014 году предприниматель «разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии».

Мужчина организовал на территории Алтайского края преступную группу из шести человек, в составе которой с 2014 по 2016 годы совершал незаконные банковские операции. В частности, предоставляли услуги по кассовому обслуживанию юрлиц, инкассации, а также делали переводы денег с последующим обналичиванием. За все это преступная группа получала деньги в размере от 3% до 7% от суммы привлеченных средств.

По данным ведомства, всего на подконтрольные расчетные счета были привлечены более 520 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы превысил 25 миллионов рублей.

Во время предварительного следствия и в суде мужчина свою вину признал в полном объеме. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Также с предпринимателя взыскали в доход государства сумму преступного заработка.

Следствие в отношении остальных участников преступной группы продолжается.