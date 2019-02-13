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Происшествия

Барнаульского дачного вора-рецидивиста отправили в колонию особого режима

В Барнауле строго осудили дачного вора, которого обвиняли в 9 кражах. Злоумышленник крал бытовую технику, одежду и продукты в одном из садовых товариществ города, сообщает краевая прокуратура.

Дача.
Дача.
CC0

По данным следствия, мужчина незаконно проникал в дачные дома и хозяйственные постройки одного из садовых товариществ Барнаула в период с июля по август 2018 года. Оттуда он похищал различное имущество: бытовую технику, одежду, продукты питания. С одного дачного домика злоумышленник попытался похитить велосипед, но его заметили соседи, поэтому он сбежал, бросив транспорт на выходе из участка.

Интересно, что первое из преступлений злоумышленник совершил в день его условно-досрочно освобождения от наказания по предыдущему приговору.

В ходе расследования уголовного дела осужденный активно сотрудничал со следователем, помогал в искать похищенное им имущество. В судебном заседании он признал вину полностью. Однако с учетом неоднократных судимостей за аналогичные преступления и факта рецидива суд назначил ему суровое наказание — 4 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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