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Происшествия

Барнаульского педофила, называвшего себя почтальоном, отправили за решетку на 12 лет

Суд вынес приговор жителю Барнаула, который в феврале 2020 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика. Подонка отправили в тюрьму на 12 лет, сообщает СУСК по Алтайскому краю.

Барнаульский педофил-почтальон.
Барнаульский педофил-почтальон.
"Инцидент. Барнаул"

Преступление педофил совершил в состоянии наркотического опьянения. Он зашел в подъезд одной из барнаульских многоэтажек, постучал в незнакомую квартиру и уговорил мальчика открыть дверь. Для убедительности он назвался почтальоном.

Ребенок был в квартире один, но дверь открыл. Проникнув в квартиру, наркоман продемонстрировал мальчику телефонную видеозапись порнографического содержания, а затем совершил насильственные действия.

Маньяк попал на камеры видеонаблюдения и вскоре был задержан.

Суд не проявил гуманности и отнесся без снисхождения к преступнику.

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