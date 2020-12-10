Барнаульского педофила, называвшего себя почтальоном, отправили за решетку на 12 лет

Преступление педофил совершил в состоянии наркотического опьянения. Он зашел в подъезд одной из барнаульских многоэтажек, постучал в незнакомую квартиру и уговорил мальчика открыть дверь. Для убедительности он назвался почтальоном.
Ребенок был в квартире один, но дверь открыл. Проникнув в квартиру, наркоман продемонстрировал мальчику телефонную видеозапись порнографического содержания, а затем совершил насильственные действия.
Маньяк попал на камеры видеонаблюдения и вскоре был задержан.
Суд не проявил гуманности и отнесся без снисхождения к преступнику.