Барнаульского педофила-рецидивиста отправят в колонию на 16 лет

В Барнауле 39-летнего рецидивиста, страдающего педофилией, признали виновным в насилии к малолетним девочкам, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что с июля по сентябрь 2017 года барнаулец в лифтах многоэтажек города совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении меленьких девочек. Им было от 10 до 14 лет.

Злоумышленник выслеживал своих жертв на улице, провожал до подъезда, а потом заходил с ними в лифт. Всего от действий мужчины пострадали пять детей.

Известно, что ранее в течение почти 10 лет злоумышленник был в колонии за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Результаты психолого-психиатрической экспертизы выявили у него расстройство сексуального предпочтения — педофилия, — отмечают в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.