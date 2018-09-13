Барнаульского педофила-рецидивиста отправят в колонию на 16 лет

Следствие и суд установили, что с июля по сентябрь 2017 года барнаулец в лифтах многоэтажек города совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении меленьких девочек. Им было от 10 до 14 лет.
Злоумышленник выслеживал своих жертв на улице, провожал до подъезда, а потом заходил с ними в лифт. Всего от действий мужчины пострадали пять детей.
Известно, что ранее в течение почти 10 лет злоумышленник был в колонии за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Результаты психолого-психиатрической экспертизы выявили у него расстройство сексуального предпочтения — педофилия, — отмечают в ведомстве.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.