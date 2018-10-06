Барнаульского пилота оштрафовали за незаконный полет на частном самолете

Жителя Барнаула оштрафовали на 1 тысячу рублей за несанкционированный полет на арендованном самолете Сessna-172М. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Барнаульская транспортная прокуратура установила, что 25 июля 2018 года около 17:25 с посадочной площадки, расположенной в городе Яровое Алтайского края, житель Барнаула совершил полет на арендованном самолете Сessna-172M. Однако у пилота не было положенных по закону сертификата летно годности и списка пассажиров.

Барнаульский транспортный прокурор возбудил административное производство против пилота по ч. 6 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация). В итоге управление Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу решило оштрафовать барнаульца на 1 тысячу рублей.