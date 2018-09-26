Сибиряк грозился взорвать самолет, если его не пересадят в салон бизнес-класса

Это произошло 24 сентября в аэропорту «Толмачево». После угрозы командир воздушного судна сообщил наземным службам аэропорта о случившемся. Сотрудники экстренных служб прибыли к борту Airbus-320 авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс Новосибирск — Баку. Они поднялись на борт и обезвредили дебошира.

Пассажиров эвакуировали из самолета. Полицейские обследовали борт, повторно досмотрели пассажиров и багаж с помощью служебной собаки, но взрывчатых веществ не нашли. Только после этого рейс вылетел к месту назначения.

Требование пассажира

Выяснилось, что 51-летний житель Красноярска потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс. Экипаж ответил отказом. В ответ мужчина заявил, что при нем находится бомба и угрожал взорвать лайнер.

Задержание

При посадке мужчина вел себя довольно спокойно, пишет «КП». Но, видимо, алкоголь подействовал уже в салоне самолета. После того, как стало известно об отложенном взлете, дебошир утихомирился — видимо, понял, что натворил. И спокойно сидел на кресле — дал себя задержать без эксцессов.

Сообщившего о бомбе пассажира полицейские доставили в дежурную часть. Сейчас в отношении него расследуется уголовное дело по ч 2. ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО.

«Черный список»

Авиакомпания «Аэрофлот» начала вносить авиадебоширов в «черный список». Пока в него попали три человека, им запрещено летать на рейсах авиакомпании в течение года, пишет tvc.ru.

В России в июне вступил в силу закон, позволяющий авиакомпаниям заносить в «черный список» пассажиров, нарушивших дисциплину во время полета, и отказывать им в повторной перевозке.