«Сын директора авиакомпании» устроил дебош на борту самолета, летевшего в Барнаул

27 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» прилетел из Москвы в Барнаул с часовой задержкой. Одна из пассажирок лайнера рассказала altapress.ru, что на борту Airbus еще в московском аэропорту «Домодедово» произошел инцидент.

«Один из пассажиров лет 30 зашел в салон самолета в нетрезвом состоянии. С него постоянно спадывали брюки — возможно, при прохождении досмотра он потерял ремень. Вот так он и „слонялся“ по салону в приспущенных штанах. Потом стал приставать к бортпроводнице — чтобы его усадили в салон бизнес-класса. Но стюардесса его попросила успокоиться и сесть на свое место», — рассказывает Наталья.

Тогда пассажир начал дебоширить и кричать, что он — сын директора авиакомпании, что завтра его «папа» всех уволит. К мужчине вышел пилот, стал уговаривать сесть на пассажирское кресло. В конце концов, пилот позвонил в службу безопасности аэропорта и рассказал о ситуации на борту. Сообразив, что ни в салоне бизнес-класса, ни в эконом лететь «не светит», мужчина обратился к пилоту лайнера: «Дядя, я спокойно долечу до Барнаула. Не надо полиции».

Однако «сына директора авиакомпании» все же сняли с рейса. Из-за этого инцидента рейс задержался — из Москвы в Барнаул самолет прилетел в 07:30 вместо 06:20.

Как еще буянили авиадебоширы?

В январе жена известного футболиста Андрея Аршавина — Алиса — устроила дебош на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Женщина тогда попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то что билет у нее был в эконом. Один из детей Аршавиных не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. Кроме того, за 200 м до взлетно-посадочной полосы женщина отстегнула свой ремень безопасности.

«Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», — рассказали в «Аэрофлоте».

После этого инцидента ФСБ сделала заявление о жене футболиста Аршавина.

«Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», — сказал представитель Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

525 тысяч за пьяную драку в самолете

В 2017 году топ-менеджер заринской компании, обвиняемый в хулиганстве на борту самолета авиакомпании S7, выплатил в досудебном порядке 525 тысяч рублей за вынужденную посадку в Перми рейса «Новосибирск-Москва». Авиакомпания не стала инициировать судебное разбирательство.

Этот 43-летний мужчина обвиняется в том, что 16 августа устроил пьяный дебош в самолете. Из-за скандала борт совершил вынужденную посадку в пермском аэропорту, где пьяного пассажира передали полиции. Обвиняемый выпил лишнего и во время полета бесцельно передвигался по салону Boeing, матерился на членов экипажа и провоцировал конфликт с пассажирами. Одного из которых дебошир даже несколько раз ударил по голове.

Законодатели — буянам

В ноябре 2017 Госдума одобрила в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс (УК РФ). По закону, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет за хулиганство на всех видах общественного транспорта.

Но тюрьма не обязательна — суд может назначить штраф или обязательные работы на срок 480 часов.

Появились черные списки авиапассажиров, замеченных в дебошах на борту.

Но судя по всему, буяны «навеселе» продолжают атаковать пассажирские самолеты.