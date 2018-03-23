А я сяду в кабриолет: Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош на борту

По правилам пассажирских перевозок, во время полета животные должны находиться в переносках. Певица проигнорировала требования экипажа воздушного судна и оттолкнула стюардессу.

К самолету вызвали сотрудников полиции, которые приняли решение вывести Успенскую из самолета. Позднее певица все же вылетела в Омск другим рейсом, поменяв в аэропорту билеты.

Судя по информации из Instagram певицы, ее обожаемую собачку зовут Джуник. С ней певицу пускали на концерт в Кремль.

В январе с самолета "Москва — Алма-Ата" сняли супругу Андрея Аршавина Алису, а также ее двоих детей и няню. Женщина попыталась пересадить няню к себе в бизнес-класс, хотя у той был куплен билет в эконом. Аршавина нарушала требования безопасности во время подготовки к взлету и неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.