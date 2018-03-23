А я сяду в кабриолет: Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош на борту

Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса "Москва — Омск" из-за потасовки, которую она устроила в салоне самолета. Причиной скандала стал отказ бортпроводницы разрешить звезде взять в салон свою собаку, сообщают "Известия".
По правилам пассажирских перевозок, во время полета животные должны находиться в переносках. Певица проигнорировала требования экипажа воздушного судна и оттолкнула стюардессу.
К самолету вызвали сотрудников полиции, которые приняли решение вывести Успенскую из самолета. Позднее певица все же вылетела в Омск другим рейсом, поменяв в аэропорту билеты.
Судя по информации из Instagram певицы, ее обожаемую собачку зовут Джуник. С ней певицу пускали на концерт в Кремль.
В январе с самолета "Москва — Алма-Ата" сняли супругу Андрея Аршавина Алису, а также ее двоих детей и няню. Женщина попыталась пересадить няню к себе в бизнес-класс, хотя у той был куплен билет в эконом. Аршавина нарушала требования безопасности во время подготовки к взлету и неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.