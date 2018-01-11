ФСБ сделала заявление о жене футболиста Аршавина

Она не работает и никогда не работала в ФСБ России", — сказал представитель Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, отвечая на соответствующую просьбу.

Супругу Андрея Аршавина Алису, а также ее двоих детей и няню сняли с рейса Москва — Алма-Ата авиакомпании "Аэрофлот" за дебош 6 января. Согласно рапорту старшего бортпроводника, Аршавина попыталась пересадить няню к себе в бизнес-класс, хотя у той был куплен билет в эконом-класс. Помимо этого женщина открыто нарушала требования безопасности во время подготовки к взлету, за что получила несколько предупреждений от экипажа, в том числе и письменное предписание. Пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Алиса Аршавина в своем Instagram утверждала, что спор с бортпроводницей произошел из-за того, что она захотела сменить подгузник 10-месячной дочери, из-за чего в бизнес-классе дурно пахло. "Не было ни хамства, ни ссоры с бортпроводником. Самолет не был на взлетной полосе", — написала она в соцсети.

Позже телеканал "Рен ТВ" сообщил, что стюардессе рейса, с которого сняли супругу Аршавина, начали приходить sms с угрозами. Они были отправлены с телефона, по которому отвечала жена спортсмена, но якобы от имени сотрудников Следственного комитета. В частности, в сообщении фигурировала фраза: "Вы высадили мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавину Алису Александровну". Супруга футболиста заявила телеканалу, что sms-сообщение написал "оперативный сотрудник". Комментируя упоминание "майора ФСБ", Аршавина сказала: "Мало ли что там напишет оперативный сотрудник в Рождество", пишет znak.com.

Уже позднее Алиса стала "героиней" еще одного скандала — она пообещала отрезать пальцы казахской модели, которая была замечена в компании с Андреем Аршавиным.

Справка

Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У пары есть общая дочь, у Алисы еще двое детей от первого брака. Андрей Аршавин — бывший капитан сборной России по футболу. С 2016 года он играет за казахстанский клуб "Кайрат", базирующийся в Алма-Ате.