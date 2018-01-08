Жену футболиста Аршавина сняли с самолета за дебоширство

6 января с рейса Москва-Алматы сняли жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису за ?"деструктивное поведение" и неподчинение требованиям экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
В сообщении авиакомпании говорится, что Алиса Аршавина попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то что билет у нее был в эконом. Один из детей Аршавиных не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. Кроме того, за 200 м до взлетно-посадочной полосы женщина отстегнула свой ремень безопасности.
"Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", — добавили в "Аэрофлоте" и подчеркнули, что располагают свидетельскими показаниями пассажиров.
В интервью "Комсомольской правде" Алиса Аршавина заявила, что предупреждений от стюардесс не получала. "У меня ребенок закапризничал. Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс. А поскольку самолет стоял, я взяла ребенка на руки", — пояснила она. Бортпроводник жаловалась на сильный запах, что, по мнению Аршавиной, стало причиной снятия с рейса.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.