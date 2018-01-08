Жену футболиста Аршавина сняли с самолета за дебоширство

В сообщении авиакомпании говорится, что Алиса Аршавина попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то что билет у нее был в эконом. Один из детей Аршавиных не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. Кроме того, за 200 м до взлетно-посадочной полосы женщина отстегнула свой ремень безопасности.



"Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", — добавили в "Аэрофлоте" и подчеркнули, что располагают свидетельскими показаниями пассажиров.

В интервью "Комсомольской правде" Алиса Аршавина заявила, что предупреждений от стюардесс не получала. "У меня ребенок закапризничал. Я услышала запах, поняла, что нужно поменять дочери памперс. А поскольку самолет стоял, я взяла ребенка на руки", — пояснила она. Бортпроводник жаловалась на сильный запах, что, по мнению Аршавиной, стало причиной снятия с рейса.