Буянившего авиадебошира на рейсе Благовещенск — Екатеринбург привязали скотчем к креслам

"На замечания бортпроводников и пассажиров он не реагировал, поэтому командир воздушного судна принял решение ограничить его подвижность с помощью подручных средств и обратиться в правоохранительные органы", — отметил представитель пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии".

По прилете в Екатеринбург дебошира передали полицейским. В отношении правонарушителя составлен протокол по статье КоАП РФ "мелкое хулиганство", пишет bfm.ru.