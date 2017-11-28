Буянившего авиадебошира на рейсе Благовещенск — Екатеринбург привязали скотчем к креслам

В самолете рейсом Благовещенск — Екатеринбург авиакомпании "Уральские авиалинии" пьяный пассажир устроил дебош, сообщает "Интерфакс". Мужчину пришлось связать ремнями безопасности и скотчем, так как он хулиганил, нецензурно выражался, угрожал пассажирам и экипажу.
"На замечания бортпроводников и пассажиров он не реагировал, поэтому командир воздушного судна принял решение ограничить его подвижность с помощью подручных средств и обратиться в правоохранительные органы", — отметил представитель пресс-службы авиакомпании "Уральские авиалинии".
По прилете в Екатеринбург дебошира передали полицейским. В отношении правонарушителя составлен протокол по статье КоАП РФ "мелкое хулиганство", пишет bfm.ru.
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