Сибиряк под впечатлением "олимпийского золота" устроил дебош при посадке самолета

"Ближе к посадке, когда <…> уже выключили свет в салоне, уже приземляться начали, сначала он начал орать что-то неадекватное. Постоянно кричал про какое-то олимпийское золото, что-то про Новосибирск <…>, бросался телефоном — хотел в кого-то попасть, но он просто пролетел по проходу. Пытался какой-то штукой — я в темноте не разглядела — удушить бортпроводника. Бортпроводник ничего не мог особо сделать ему, видимо, потому что это не в его компетенции, ему нельзя просто", — рассказала пассажирка рейса № 3338.

По наблюдениям, мужчина казался трезвым — у него была чёткая речь, а когда он проходил мимо, пассажирка не почувствовала запаха алкоголя.

"Он матом громко кричал, ходил по салону уже во время посадки, то есть прям в тот момент, когда шасси касалось взлётно-посадочной полосы. Подсаживался к разным людям — к девушкам, к тем, кто с детьми сидел. Что-то орал, нескольких пассажиров ударил. <…> В какой-то момент, когда мы уже сели и самолёт остановился, включили свет, он пытался опять кого-то ударить, и просто пассажиры — мужчины, которые рядом были, они его толпой угомонили. И пока полиция не пришла, они его держали", — рассказала пассажирка.

В авиакомпании уточнили, что бортпроводники сразу же сообщили о происходящем командиру экипажа. Когда самолёт приземлился в Толмачёво, пассажира забрали полицейские.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что авиадебоширом оказался 47-летний житель Новосибирской области.

По данным полиции, пассажир не только нецензурно ругался и несколько раз ударил пассажиров и бортпроводника, но и, "сняв с себя одежду, бегал по салону". После задержания мужчину доставили в дежурную часть полиции в аэропорту Толмачёво. Сейчас в отношении него проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство).