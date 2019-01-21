Барнаульского садиста будут судить за насилие и издевательства над девушками

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего барнаульца. Молодого человека будут судить за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в отношении двух девушек, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, весной 2017 года обвиняемый познакомился с 25-летней жительницей Барнаула, с которой вскоре съехался. Все время пока они жили вместе, мужчина жестоко избивал девушку, а при любой попытке уйти угрожал убийством ее родителей и маленького ребенка.

Осенью злоумышленник насильно поместил сожительницу в багажник автомобиля и отвез в лес. Привязав к телу потерпевшей автомобильный трос, он сел за руль и продолжил ехать, волоча женщину по земле.

Потерпевшая несколько раз пыталась обратиться в полицию, но каждый раз сожитель принуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства, а также отзывать заявления. Много раз девушка меняла место жительства, но мужчина находил ее и жестоко избивал.

В январе 2018 года обвиняемый хотел снять деньги с карты потерпевшей, которую он похитил вместе с паспортом. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи. Во время расследования уголовного дела потерпевшая рассказала следователям о издевательствах, которые ей пришлось перенести за несколько месяцев.

Кроме того, во время предварительного следствия выявили несколько эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений, которые обвиняемый совершил в 2013 и 2014 году в отношении несовершеннолетней девушки, с которой близко общался. Он также издевался над потерпевшей: избивал, лишал свободы и насиловал.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым, однако у него выявлены индивидуально-психологические особенности в виде жесткости, эгоистичности, властности и агрессивности, — отмечают в ведомстве.

Во время расследования уголовного дела мужчина частично признал свою вину, утверждая, что потерпевшие оговаривают его, обвиняя в насилии. Однако следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.