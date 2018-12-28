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Барнаульского школьника отправят в колонию за закладки с наркотиками

В Барнауле 16-летнего парня осудили за закладки с наркотиками. Старшеклассника отправят в колонию на 3 года, пишет прокуратура Алтайского края.

Парень. Подросток.
Парень. Подросток.
СС0

Во время судебного разбирательства установлено, что ученик 10 класса в интернете познакомился с злоумышленником, который предложил распространять наркотические средства.

В момент задержания подросток разместил на территории разных районов Барнаула в общедоступных местах 9 пакетиков с наркотиками. Их полицейские изъяли после задержания школьника.

Кроме того, во время личного досмотра в рюкзаке юноши и носке нашли 12 свертков с наркотическим средством. Также изъяли мобильный телефон с перепиской о продаже наркотиков.

Подросток признал вину, его приговорили к 3 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

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