Барнаульского школьника отправят в колонию за закладки с наркотиками

Во время судебного разбирательства установлено, что ученик 10 класса в интернете познакомился с злоумышленником, который предложил распространять наркотические средства.
В момент задержания подросток разместил на территории разных районов Барнаула в общедоступных местах 9 пакетиков с наркотиками. Их полицейские изъяли после задержания школьника.
Кроме того, во время личного досмотра в рюкзаке юноши и носке нашли 12 свертков с наркотическим средством. Также изъяли мобильный телефон с перепиской о продаже наркотиков.
Подросток признал вину, его приговорили к 3 годам лишения свободы в воспитательной колонии.