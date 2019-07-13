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Происшествия

Барнаульского студента оштрафовали за несколько слов в адрес преподавателя

Студента одного из барнаульских колледжей к административной ответственности привлекла районная прокуратура. Во время урока истории он отправил преподавателя «куда подальше».

Рот, ругательства.
Рот, ругательства.
CC0

Преподавателю не повезло вдвойне. Он вмешался в конфликт двух студентов — один у другого забрал пенал. Молодые люди забыли, что находятся в классе и начали громко выяснять между собой отношения. Преподаватель сделал им замечание, но в ответ услышал о себе много интересного в форме нецензурной брани.

Возмущенный и оскорбленный учитель обратился с заявлением в прокуратуру Октябрьского района. Студент во всем признался, раскаялся и принес извинения преподавателю. Однако это не освободило его от штрафа в размере 1000 рублей (статья 5.61 КоАП РФ).

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