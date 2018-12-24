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Барнаульского учителя обвиняют в сексуальном насилии над школьником

Учителя барнаульской школы обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. В ходе следствия выяснилось, что мужчина совершал «тяжкие преступления в отношении учащихся» барнаульских школ.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

По предварительным данным следствия, обвиняемый на протяжении длительного времени насиловал несовершеннолетнего ученика в здании одной из школ Барнаула. Классный руководитель совращал мальчика в учебном классе под предлогом провести дополнительные занятия.

После того, как в следственные органы поступило сообщение о преступлении, мужчину задержали. Следователи провели обыск и изъяли материалы, которые доказывают, что учитель неоднократно совершал тяжкие преступления в отношении учащихся нескольких школ Барнаула. Следователи направили ходатайство в суд, чтобы учителя заключили под стражу.

Следком даст принципиальную юридическую оценку бездействию руководства школ, в которых работал преподаватель, а также должностным лицам профильных министерств и ведомств Барнаула и Алтайского края, в чьи обязанности входило контролировать соблюдение прав детей.

Уголовное дело находится на контроле руководителя алтайского Следкома. Расследование продолжается.

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