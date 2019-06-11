Барнаульского заключенного осудили за донос об избиениях в колонии

Барнаульского заключенного осудили за ложный донос на оперуполномоченного ЛИУ № 1. Мужчина заявил, что работник исправительного учреждения избил его, и даже обратился в прокуратуру, но позднее сознался во лжи.

Как следует из приговора Ленинского районного суда Барнаула, ранее мужчина дважды был судим за грабежи, а также за разбой, побои, угрозу убийством и вождение в состоянии опьянения. Отбывая наказание в ЛИУ-1 — исправительном учреждении для наркоманов — он написал заявление в барнаульскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В своем обращении мужчина рассказал, что один из надзирателей нанес ему телесные повреждения. Слова заключенного проверял следователь СКР и отказал в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Опероуполномоченный алтайского УФСИН заявил суду, что получил моральный вред от этой ситуации, поскольку переживал, что его могут привлечь к ответственности за тяжкое преступление, которого он не совершал. Мужчина «испытывал моральные страдания до момента вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела».

Учения в алтайской колонии. Алексей Горновых

Заключенный полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний в суде. При этом он извинился перед оперуполномоченным, тот принял его извинения.

Свидетели — другие заключенные ЛИУ-1 — подтвердили, что этот сотрудник колонии ни к кому не применял насилия. В итоге доносчик получил 1,5 года условно и был освобожден в зале суда, так как предыдущие наказания уже отбыл.

Тайга.инфо описала целый ряд случаев, когда заключенных в Сибири судят за жалобы на пытки. Уголовные преследования осужденных за ложные, по версии следствия, сообщения об избиениях и изнасилованиях распространены в Кузбассе и Томске.

В частности, издание подробно описывает жалобы на издевательства со стороны сотрудников ИК-37 Яйского района Кемеровской области. Там, по словам заключенных, их били, насиловали различными предметами, не давали общаться с близкими. «Жалобщиков» осудили за ложные доносы.