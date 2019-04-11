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Происшествия

Барнаульскому бизнесмену, оставившему пенсионерок без жилья, дали 4 года тюрьмы

Экс-главе микрофинансовой организации «Сибирская народная казна» Роману Тюленеву вынесли приговор по делу о мошенничестве, сообщает ГТРК «Алтай».

Романа Тюленева взяли под стражу.
Романа Тюленева взяли под стражу.
vesti22.tv

Суд установил, что Роман Тюленёв вместе договора займа предложил пяти пенсионеркам из Барнаула, Новоалтайска и Тальменки подписать договоры купли-продажи квартир, якобы для подстраховки возврата кредита.

Не дожидаясь погашения займов, глава организации начал распродавать жилье. За проданные квартиры он получил более 7 млн рублей.

Обвиняемый своей вины не признал и на оглашение приговора пришел без вещей. Однако в зале суда его взяли под стражу.

После того, как на Тюленева надели наручники, он занервничал и заявил, что будет обжаловать приговор. Суд назначил ему четыре года колонии.

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