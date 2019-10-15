В Барнауле спасли старушку, которая три года жила в сарае

В Барнауле специалисты специалисты социальной службы спасли пенсионерку, которая три года была вынуждена жить в сарае . Женщина была в ужасающем состоянии: не могла ходить, имела большие пролежни и справляла нужду прямо в кровати, пишет «Катунь 24».

По информации издания, в помещении была невозможная вонь, антисанитария и в целом условия, не пригодные для жизни людей. По территории гуляли собаки, а сам сарай похож на лабиринт из мусора и отходов.

Напомним, 15 октября в распоряжении телеканала появилось ужасающее видео. В конце записи был слышен голос бабушки, саму пожилую женщину из-за мусора и отсутствия освещения в помещении не видно. Тогда очевидцы рассказали, что несколько человек арендуют у жительницы Барнаула сарай за 4 тысячи рублей, в котором накануне обнаружили старушку.

В данный момент с женщиной работают специалисты социальной защиты.