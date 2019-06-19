Барнаульца будут судить за 18 краж, две растраты и мошенничество

Жителя Барнаула обвиняют в совершении 18 автомобильных краж, двух фактов присвоения чужого имущества и одного факта мошенничества с деньгами микрофинансовой организации. Мужчина сам во всем признался следствию.

Как altapress.ru сообщил и.о. прокурора Ленинского района Барнаула Роман Мосин, в 2018 году мужчина со знакомым в состоянии алкогольного опьянения решили похитить автомобильные колеса с дисками. Они выбрали машину в одном из городских дворов и приподняли ее с помощью домкрата. Но при попытке снять колеса сработала охранная сигнализация. Воров задержали на месте преступления.

В ходе следствия один из фигурантов написал более 20 явок с повинной о хищении чужого имущества, в том числе у микрофинансовой организации. По его заявлениям возбудили 20 уголовных дел. Как выяснилось, обвиняемый на протяжении полугода крал аккумуляторы другое ценное имущества из автомобилей, не оборудованных сигнализацией.

При этом пять преступлений мужчина совершил во время следствия, поэтому его посадили в СИЗО. Общий ущерб от его действий составил 150 тыс. рублей. Часть похищенного полицейские сумели вернуть собственникам.

В итоге барнаульцу предъявили обвинение по 21 эпизоду преступной деятельности. Он полностью признал вину, раскаялся и активно способствовал раскрытию преступлений, рассчитывая на снисхождения суда.