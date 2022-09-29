29 сентября
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Происшествия

Барнаульца будут судить за незаконный оборот оружия и взрывных устройств

Житель Барнаула предстанет перед судом за приобретение, изготовление и сбыт оружия и взрывных устройств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0

Следствие установило, что обвиняемый узнал от продавца в интернете о тайниках с боевым арсеналом в Барнауле. Оттуда он забрал два пистолета, переделанные из ранее списанного оружия, и боевые патроны к ним.

Один из пистолетов подозреваемый продал. К нему же — 11 патронов калибра 9 на 18 мм, пригодных для производства выстрела.

Также он предложил продать взрывное устройство собственного производства. Его принес на следующую встречу и продал. Тогда обвиняемого задержали.

На месте работы фигуранта дела оперативники изъяли боевой пистолет ПМ, 375 граммов взрывчатого вещества, 29 патронов калибра 9 на 18 мм, 12 составных деталей огнестрельного оружия, а также самодельное взрывное устройство.

«Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме. В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

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