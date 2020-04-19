Барнаульца будут судить за жестокое убийство сожительницы и ее отца

Как сообщает ведомство, мужчина жил в квартире с сожительницей и ее пожилым отцом.
Супруги нередко вместе выпивали спиртное, после чего между ними постоянно вспыхивали конфликты. Барнаулец также избивал квартирантов.
В ноябре 2019 года после очередной ссоры обвиняемый жестоко расправился с женщиной и ее престарелым отцом. Ножом он нанес не менее 13 ударов гражданской супруге, и восемь — ее отцу. Потерпевшие скончались на месте.
Обвиняемый выдвигал несколько версий произошедшего, утверждая, что у сожительницы был умысел убить его, а также о запланированном сговоре отца и дочери.
Несмотря за запутанные показания, следователи установили картину произошедшего и доказали умышленный характер преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.