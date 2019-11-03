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Происшествия

Барнаульца из «Динамо-Барнаул» заподозрили в заражении юных футболистов в Казани

2 ноября в казанском отеле «Кристалл» с признаками пищевого отравления к врачам обратился 31 ребенок возрастом от 6 до 10 лет, шестеро из них были госпитализированы, пишет агенство prokazan.ru. Все дети приехали в Казань на футбольный турнир.

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Позже гендиректор Республиканской футбольной лиги в Казани Марат Галимов заявил, что, скорее всего, это был ротавирус: «Отравления не было. Заехала команда „Динамо-Барнаул“ уже с человеком с симптомами. Одному из игроков сразу уже вызвали скорую помощь. Если бы это было пищевое отравление, то были бы другие цифры», — сказал он «РЕН.ТВ».

Сейчас лига ждет официального подтверждения этой информации.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отеле отобраны образцы продуктов питания и необходимая документация.

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