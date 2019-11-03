Барнаульца из «Динамо-Барнаул» заподозрили в заражении юных футболистов в Казани

Позже гендиректор Республиканской футбольной лиги в Казани Марат Галимов заявил, что, скорее всего, это был ротавирус: «Отравления не было. Заехала команда „Динамо-Барнаул“ уже с человеком с симптомами. Одному из игроков сразу уже вызвали скорую помощь. Если бы это было пищевое отравление, то были бы другие цифры», — сказал он «РЕН.ТВ».
Сейчас лига ждет официального подтверждения этой информации.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отеле отобраны образцы продуктов питания и необходимая документация.