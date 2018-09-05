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Барнаульца, который угрожал взорвать адвоката, отправят в колонию

В Барнауле осудили мужчину, который угрожал взорвать адвоката и требовал у него деньги, сообщает прокуратура Алтайского края.

Граната.
Граната.
Станислав Сергеевич Янченко www.travmatik.com/2009/11/foto-travmatik-by-sa

В 2009 году по иску бывшей жены мужчину выселили из дома. Барнаулец разозлился и решил, что во всем виноват адвокат, который отстаивал интересы женщины.

Вскоре злоумышленник пришел в кабинет адвоката и достал из сумки предмет, имитирующий гранату. Мужчина взял предмет в руки, поднял вверх и высказал угрозу убийством. После этого барнаулец требовал у адвоката деньги и ударил потерпевшего несколько раз.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3 годам 1 месяцу и 15 дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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