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Происшествия

Барнаульца обманули на 40 тысяч рублей при покупке телефона

Молодой житель Барнаула хотел купить телефон через интернет и потерял крупную сумму, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

Барнаулец нашел объявление о продаже мобильного телефона на одном из сайтов в интернете. Молодой человек созвонился с продавцом и договорился о доставке товара почтой. Вскоре потерпевший перевел деньги на чужой счет.

После этого продавец позвонил барнаульцу и сообщил, что его счет заблокировали, а он должен обратиться в банк для отмены перевода. В банке барнаульцу рассказали, что деньги уже сняли, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Связаться с продавцом не удалось, телефон был выключен, а объявление удалено.

Полицейские проводят проверку.

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