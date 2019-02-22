Барнаульца обманули на 40 тысяч рублей при покупке телефона

Барнаулец нашел объявление о продаже мобильного телефона на одном из сайтов в интернете. Молодой человек созвонился с продавцом и договорился о доставке товара почтой. Вскоре потерпевший перевел деньги на чужой счет.

После этого продавец позвонил барнаульцу и сообщил, что его счет заблокировали, а он должен обратиться в банк для отмены перевода. В банке барнаульцу рассказали, что деньги уже сняли, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Связаться с продавцом не удалось, телефон был выключен, а объявление удалено.

Полицейские проводят проверку.