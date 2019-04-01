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Происшествия

Барнаульца обманули на 190 тысяч рублей при сдаче квартиры

Житель Барнаула хотел сдать квартиру через интернет, но наткнулся на мошенников. Мужчина потерял крупную сумму, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Предварительно установлено, что потерпевший разместил информацию о сдаче квартиры в аренду на одном из сайтов бесплатных объявлений в интернете. Вскоре ему позвонила девушка, которую заинтересовало предложение. Она рассказала, что находится за пределами города и предложила перевести предоплату за два месяца аренды на карту.

Звонившая попросила потерпевшего пройти к ближайшему банкомату и произвести определенные операции. Во время беседы барнаулец сообщил мошеннице персональные данные карты, и со счета исчезли 190 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Жителей и гостей Алтайского края призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

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