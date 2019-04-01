Барнаульца обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки в Нагорном парке

Уголовное дело 44-летнего барнаульца, обвиняемого в сексуальном насилии 13-летней девочки, которое произошло еще в декабре 2005 года, передали в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Девочку обвиняемый встретил зимой 2005-го в районе Нагорного парка. Как сообщили правоохранители, обвиняемый угрожал своей жертве убийством и совершил с нею «насильственные действия сексуального характера».

Также следователи рассказывают о том, что в 2006 и 2007 годах от трех жительниц Барнаула поступали заявления об изнасилованиях, совершенных в Центральном районе.

Но так как эти преступления были совершены в условиях неочевидности, найти виновного долгое время не удавалось. Не смотря на это поиски подозреваемого не прекращались 13 лет. И в январе 2019 года при отработке очередного поручения следователя, полицейским удалось установить насильника.

Следователи утверждают, что результаты генетической экспертизы подтвердили причастность этого 44-летнего барнаульца к изнасилованиям. Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина признал свою вину.